Grande successo di ’Vai col liscio’: "Esperienza che ripeteremo"

Non poteva essere più positivo il bilancio della rassegna invernale di ballo dal titolo “Vai col liscio”: da novembre 2023 alla fine di marzo 2024 sono stati sette gli appuntamenti presso la Sala 2000. "Sette occasioni di ritrovo e di svago, organizzate al Comune e sempre ad ingresso libero, per centinaia di persone adulte e della terza età del territorio e non solo – commentano soddisfatti il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. In questi mesi la rassegna ha raccolto gli aspetti positivi delle serate estive e allo stesso tempo ha saputo espandersi e trovare nuovo pubblico anche grazie a un bellissimo locale qual è la Sala 2000 sempre riscaldato e confortevole in ogni situazione climatica. Grandi ringraziamenti devono essere rivolti poi alla Pro Loco di Santa Bianca, che per tutte le serate ha allietato e ristorato il pubblico con cibo e bevande". Conclusa la rassegna invernale, l’Amministrazione già pensa a quella estiva: "Visto l’interessamento da parte dei cittadini, abbiamo tutta intenzione di continuare ancora con gli appuntamenti del ballo da camera e di gruppo – concludono Saletti e Sartini – attraverso una programmazione estiva già in fase di predisposizione di cui fra poche settimane annunceremo luoghi e date". I complessi musicali sono Nicolas Show Varietà, l’Orchestra Franciosi e Tassinati e l’Orchestra Cristina Benini in Musica.