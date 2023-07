Grave incidente domestico a Cona: anziana cade dalle scale a Argenta

Cade dalle scale di casa e batte violentemente la testa. Per la gravità delle ferite riportate al capo viene dapprima presa in cura da un’ambulanza del 118, che ha raccolto l’Sos lanciato da alcuni coinquilini. Protagonista suo malgrado di questo incidente domestico è una anziana signora, di 88 anni, vedova, che vive nella sua villetta bifamigliare di Via Canelli, a San Biagio. Dopo la scivolata ed un primo stato di coscienza è via via peggiorata. Da vigili le sue condizioni sono scemate, divenendo più serie. Tanto che i medici, praticate le prime terapie stabilizzanti, e constatata la situazione a rischio in cui versava, hanno ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso, per trasferirla poi all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove è stata ricoverata.

n. m.