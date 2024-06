Gruppo dei 10, stagione estiva con nove concerti e tante novità

Dal punto in cui l’onda si infrange sulla costa ai suggestivi canali comacchiesi, sempre (o quasi sempre) al ritmo di jazz. Quando arriva il caldo e i ferraresi in massa si spostano ai lidi, il Gruppo dei 10 segue la corrente e inaugura così la rassegna estiva Tutte le Direzioni in Summertime 2024. "Ricominciamo da dove abbiamo terminato – afferma il presidente, Massimo Cavalleretti –. Ricominciamo dallo Spirito di Vigarano Mainarda e lo colleghiamo ad altre due location, al mare: il bagno Marrakech, al Lido di Spina, e il Bar Ragno, a Comacchio, ricordando il nostro amico Antonio Fogli. Il Bar Ragno è stato per noi sede di tanti eventi e serate che hanno segnato la storia del Gruppo. Riprendiamo quel file rouge perso con le stagioni passate, nel segno della nostra filosofia: in tutte le direzioni". La filosofia di una cultura in "tutte le direzioni", questa estate, è ancor più evidente. "La stagione che abbiamo programmato ci lascia molto soddisfatti – così il direttore artistico del Gruppo dei 10, Alessandro Mistri –, non solo per i concerti, ma anche per la presenza di due eventi dedicati al poeta, Corrado Govoni, e giornalista e scrittore Giuseppe Pederiali, che ricorderemo a modo nostro". È a Comacchio (Bar Ragno) che si aprirà la rassegna, il prossimo venerdì, 7 giugno, con il Rosario Bonaccorso 5tet nel concerto Senza far rumore, titolo tratto dall’ultimo cd di Rosario Bonaccorso (prodotto dall’etichetta Jando Music), registrato con un ensemble di artisti di grandissimo rilievo che lo accompagneranno anche a Comacchio. L’appuntamento successivo è fissato per il 13 di giugno, si terrà allo Spirito di Vigarano Mainarda e sarà sul primo crepuscolarismo e sull’evoluzione poetica di Corrado Govoni. La serata, dal titolo ‘Calici DiVersi’ prevederà letture di componimenti del poeta di Tamara, accompagnate dalla tormentata e suggestiva fisarmonica di Max Tagliata. La serata prevede anche una degustazione di vini del Fondo San Giuseppe di Brisighella. Il 5 giugno si torna a Comacchio, per una terza puntata della ‘Elliade - Vita epica di un batterista fra suoni, parole e immagini’: una passeggiata nella storia musicale di Ellade Bandini, uno dei più grandi batteristi italiani, che narrerà il suo "epico" viaggio nella musica italiana e suonerà insieme a Joe La Viola e Nick Mazzucconi. Il quarto evento si terrà al Bagno Marrakech del Lido di Spina e sarà l’11 luglio. Protagonista il Gianluca Guidi Quartet che omaggerà Frank Sinatra in ‘Sinatra, the man and his music’. Nella rassegna del Gruppo dei 10 ci saranno anche i Sugarpie and the Candyman, tornerà il grande sassofonista dei Blues Brothers, Lou Marini, ci sarà una speciale edizione di Peccato Vinile, con una serata danzante in vigna e la Lama’s Band. Quindi arriveranno tra Ferrara e Comacchio Mimmo Locasciulli, Amedeo Ariano con il suo nuovo lavoro, Afrodance e tante altre sorprese. Maggiori dettagli sul profilo Facebook del Gruppo dei 10 e, a breve, anche sul sito.