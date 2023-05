Guardia di Finanza in festa Il giuramento degli allievi

Ieri mattina nella caserma ’Bruno Bolognesi’, sede del comando provinciale della Guardia di finanza di Ferrara, si è svolta la cerimonia per il giuramento individuale di "Fedeltà alla Repubblica Italiana" di sei militari che sono usciti dai corsi di formazione.

Davanti al comandante provinciale, il colonnello Cosimo d’Elia, due neo marescialli (De Nicoli Rocco Andrea e Lobascio Alessandro), tre neo sovrintendenti (Dal Passo Nico, Manservigi Cristiano e Rossi Alberto) e un neo finanziere (Giavoli Francesco), in forza al Nucleo di polizia economico – finanziaria di ferrara, al Gruppo di Ferrara e alla Tenenza di Comacchio, hanno prestato giuramento dopo aver positivamente terminato la frequenza dei rispettivi corsi di formazione presso la Scuola Ispettori e sovrintendenti de L’Aquila e la Scuola allievi finanzieri di Bari (Palese). Per il neo finanziere si tratta della prima assegnazione al termine del corso formativo, mentre gli altri militari erano già in forza presso i rispettivi Reparti.