Hera, nuovo sportello in viale Cavour. Più moderno e aperto il sabato mattina

È stato inaugurato, ieri mattina a Ferrara, il nuovo sportello clienti del Gruppo Hera in viale Cavour 62. Al taglio del nastro Isabella Malagoli, amministratore delegato di Hera Comm (società commerciale della multiutility), l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni e le autorità cittadine.

Il nuovo spazio, moderno e accogliente, sostituisce lo sportello che fino alla scorsa settimana era operativo nella stessa via, a pochi metri di distanza. Con questa inaugurazione la multiutility vuole offrire un ambiente più grande e funzionale, rispondendo ai bisogni di una clientela sempre più numerosa: il nuovo spazio rinnova l’attenzione alle esigenze del cittadino e alla relazione con la comunità locale, anche attraverso l’estensione dell’orario di apertura. Sarà in grado di accogliere un numero di clienti superiore a quelli finora gestiti (oltre 12.200 nel corso del 2023, con una media di circa 80 persone al giorno). Nel nuovo sportello – così come in quello storico di via Diana – i cittadini che hanno il servizio elettrico ancora sul mercato tutelato potranno richiedere anche informazioni sul passaggio al servizio a tutele graduali. Nel Ferrarese a partire dal 1° luglio, il Gruppo Hera, attraverso la controllata Hera Comm, sarà il nuovo gestore del servizio elettrico a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili (32mila punti di fornitura), a fronte dell’aggiudicazione della gara nazionale indetta dall’Acquirente Unico.

Famiglie e aziende possono rivolgersi agli sportelli della multiutility per informazioni e supporto su tutti i servizi (acqua, luce, gas, teleriscaldamento e igiene ambientale), per chiarimenti sulle bollette e per qualsiasi richiesta come nuovi allacci, installazione contatori e operazioni contrattuali. I clienti interessati possono richiedere gratuitamente una consulenza energetica più approfondita per ricevere consigli utili ai fini di un migliore monitoraggio dei propri consumi, per conoscere meglio il portafoglio di offerte luce e gas di Hera Comm, ma anche per valutare caratteristiche e vantaggi di prodotti e servizi e intraprendere il proprio percorso di transizione energetica. Hera Comm ha esteso la propria gamma di soluzioni sostenibili, che comprende prodotti per il monitoraggio dei consumi e il risparmio di energia come Hera Led ed Hera Thermo, o soluzioni per riscaldare/raffrescare gli ambienti in modo efficiente come Hera Caldaia, Hera Clima, Hera Scaldacqua e per produrre la propria energia dal sole, con Hera Fotovoltaico, la proposta disponibile anche con sistema di accumulo.