Hostess promoter per la redazione Lungavita La redazione Lungavita di Firenze cerca personale da impiegare come hostess promoter, ambosessi, per eventi a Ferrara e dintorni. Compenso giornaliero netto 70 euro, orario 8.30-18.00, pagamento a fine mansione. Prossimo appuntamento venerdì 8 dicembre.