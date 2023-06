I 4 Elementi portano 'A ruota libera' a La Rassegna Teatri sull'Acqua 2023

La rassegna Teatri sull’acqua 2023 proseguirà mercoledì prossimo alle 21.15, in viale Leopardi a Lido degli Estensi, con la compagnia ‘I 4 elementi’ che proporrà lo spettacolo ‘A ruota libera’. Uno spettacolo con alle spalle più di 500 repliche alle spalle proposto in tutta Italia e nei principali Festival in Germania, Svizzera, Belgio, Danimarca, Slovenia, Austria e Lettonia. Due artisti che fanno per quattro: I 4 elementi, una compagnia teatrale in grado di far partecipare il pubblico all’interno di improvvisazioni comiche colte all’istante. Un pubblico protagonista mai visto prima.