I disturbi della nutrizione, la psicoterapeuta consiglia

‘I disturbi della nutrizione, un sintomo familiare’. L’incontro condotto dalla dottoressa Messori in collaborazione con l’associazione Kairos nell’ambito del progetto ‘Caregiver’. Si svolgerà al Centro Servizi Volontariato, via Ravenna 52, oggi dalle 20.30 alle 22. A cura della dottoressa Marina Messori psicoterapeuta a indirizzo sistemico relazionale familiare. Ingresso libero, posti limitati, necessaria la prenotazione. L’associazione ’Kairos il tempo dei cambia-menti’ nasce ed è attiva sul territorio sia a livello di sensibilizzazione sulle delicate tematiche dei disturbi di comportamento alimentare, sia a livello di supporto e assistenza a pazienti, ex-pazienti, familiari e care-givers. Il progetto ‘Prendiamoci cura dei Caregiver’ vuole offrire supporto e assistenza alle famiglie che vivono un disturbo alimentare. L’approccio sistemico familiare mette la famiglia al centro dell’attenzione, come luogo privilegiato di cura e la letteratura scientifica ne conferma l’efficacia nel trattamento dei disturbi della nutrizione. Messori presenterà la metodologia e grazie alle risorse messe a disposizione di Kairos tramite il bando promosso dal Comune, l’Associazione offrirà alle famiglie l’accesso gratuito a un ciclo di sessioni terapeutiche.