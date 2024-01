I Fantasti100 puntano su uguaglianza e libertà

CENTO

"Freedom spalanchiamo gli orizzonti" è il titolo del carro con cui i Fantasti100 si lanciano nella competizione del Cento Carnevale d’Europa, quarti a sfilare domenica 28 gennaio. "Abbiamo scelto questo soggetto perché, come sempre, cerchiamo temi a livello emotivo molto forti – dice Andrea Borghi – quest’anno abbiamo voluto puntare sull’uguaglianza. Oggi nel mondo ci sono tante guerre causate anche da diversità razziali e abbiamo voluto lanciare un messaggio universale di amore unico". E spiega. "Per farlo siamo partiti dall’Africa dove Nelson Mandela aveva combattuto per l’uguaglianza tra neri e bianchi. Come sono sempre stati i nostri carri, anche questo sarà molto particolare ed emotivo e ci saranno evoluzioni del carro durante l’entrata in piazza che saranno molto di impatto. Alla fine dell’evoluzione del carro lanceremo un forte messaggio di amore universale proprio partendo dall’Africa, che è detta anche culla dell’umanità. Un carro che entra in un modo ed esce in un altro. Abbattiamo il portone del pregiudizio, che si spalancherà e uscirà Nelson Mandela in groppa al leone di 8 metri e darà il via a tutto".

Un’opera costruita da una ventina di persone, che arriva ai 18 metri di altezza con un imponente leone che mostrerà la sua grinta in piazza. "Il nostro punto di forza, come sempre è il gruppo a piedi che ballerà con il carro: questo negli ultimi 4 anni ci ha fatto vincere 3 volte il premio della coreografia perchè portiamo in piazza uno spettacolo cercando di dare emozioni – chiude - cosa abbiamo noi che gli altri non hanno? Ogni società riesce a trasmettere qualcosa, noi quell’emotività in più. E’ un carro particolare, emotivo e libero. La nostra parola d’ordine di quest’edizione è freedom".

l.g.