I figli all’università insieme a papà e mamma

Bimbi & bimbe a Unife: torna il ‘Kids day’ dedicato a figlie e figli di tutta la comunità universitaria. Oggi dalle 8 tour guidato dell’Orto Botanico, lezioni sul rispetto della matura e incontro con la rettrice. Cosa fanno mamma e papà quando studiano o lavorano all’università? Oggi, con l’iniziativa Bimbi & Bimbe a Unife, le figlie e i figli di chi studia o lavora all’Università avranno l’opportunità di trascorrere una giornata in Ateneo in compagnia dei genitori, per comprendere quello che fanno e prendere confidenza con la loro quotidianità. Ad aprire l’iniziativa la professoressa Tamara Zappaterra.