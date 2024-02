I giardini al cinema, scorrono 51 pellicole

A Ferrara le presentazioni del nuovo libro di Giovanna Mattioli ’Giardini al cinema. Paesaggi di donne, uomini e natura raccontati in 51 film’. Domani, alle 18, a ’La Pazienza Arti e Libri’ di via De’ Romei 38a (Ferrara). Ne parla con l’autrice Paola Roncarati, presidente Garden Club Ferrara. In questo volume Giovanna Mattioli racconta 51 film, sottolineando l’aspetto ‘verde’ e il ruolo da protagonista che il giardino ha in ognuno di essi, da ’I misteri del giardino di Compton House’ a ’Marie Antoniette’, passando per titoli come ’Mon Oncle’, ’Big Fish’, ’Orgoglio e pregiudizio’, ’Mrs Dalloway’, ’Io ballo da sola’.

Si tratta di tutte le pellicole selezionate dall’autrice per la rassegna cinematografica del Garden Club di Ferrara, giunta nel 2023 alla sua 17ma edizione e di cui questo libro condivide il nome.