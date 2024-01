I giovani e la pinacoteca. Sì al percorso didattico

CENTO

Avvicinare i giovani alla Pinacoteca civica che è stata recentemente riaperta al pubblico. È questo l’obiettivo che si pone l’Amministrazione comunale attraverso l’istituzione di un nuovo servizio di didattica museale, approvata a maggioranza mercoledì sera in Consiglio comunale. "Riteniamo strategica – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Silvia Bidoli – la formazione, l’istruzione e la formazione della Pinacoteca, attraverso l’offerta di una proposta didattica, soprattutto rivolta alle scuole. L’istituzione di questo nuovo servizio, che prima non c’era, ci consentirà di darlo in concessione. L’approvazione di questo atto, dunque, ci consentirà di partire con in seguito con la gara". Il consigliere Luca Taddia, del gruppo Attiva, ha dato conto di quanto emerso nella Commissione consiliare in cui è stato illustrato il progetto, sulla cui bontà e necessità "pochi sono i dubbi, dal momento che la didattica museale ha avuto negli anni una sorta di evoluzione, che va oltre la semplice visita": l’attività dedicata a bambini e ragazzi potrà essere allargata anche ad altri spazi culturali cittadini e saranno messe in campo azioni che facilitino la partecipazione anche degli studenti delle frazioni. L’assessore Bidoli ha fornito anche risposte in merito ai costi del servizio, richiesti dalla capogruppo di Avanti Cento, Beatrice Cremonini: "È un servizio che daremo totalmente in concessione. Il Comune metterà a disposizione l’utilizzo della Pinacoteca, del laboratorio didattico presente all’interno della struttura. Concediamo gratuitamente l’utilizzo dello spazio, ma l’offerta dei servizi verrà totalmente gestita dalla cooperativa o dalla realtà che si aggiudicherà la gara. Senza alcun tipo di costo per il Comune".

v.f.