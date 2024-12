I Massive Attack arrivano in città. Grande attesa al Summer Festival

Dopo l’annuncio ufficiale degli Slipknot il 17 giugno e dei Judas Priest il 1° luglio, entrambe unica data italiana, il ’Ferrara summer festival 2025’ si arricchisce con un evento imperdibile.

Si aggiungono, infatti, alla lista i leggendari Massive Attack, uno dei gruppi più influenti e innovativi della scena musicale mondiale. Il concerto, il 19 giugno 2025 in Piazza Ariostea, è un’occasione unica per vivere dal vivo la magia di una delle band che ha rivoluzionato il panorama musicale degli ultimi trent’anni. Con successi immortali come “Protection”, “Teardrop”, “Unfinished Sympathy”, “Angel” e “Karmacoma”, sono considerati gli inventori del genere ’trip hop’, che ha dato vita a sonorità profonde e cinematografiche. La vendita dei biglietti per il concerto dei Massive Attack è partita ieri, con una presale esclusiva per gli utenti registrati sul sito ’My live nation’. La registrazione è gratuita su livenation.it. La vendita generale inizierà oggi alle 10 su livenation.it.