"I nostri monumenti lasciati al degrado"

Portomaggiore si dimentica dei suoi eroi. Dopo il monumento a ricordo del colonnello Giuseppe Molinari, nel parco omonimo nel viale Cesare Battisti, il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, evidenzia un’altra criticità in un’interrogazione che andrà all’attenzione del prossimo consiglio comunale: lo stato deplorevole in cui versa il monumento che ricorda il maggiore Cesare Toschi (nell’area verde a lui intitolata, dietro il cimitero), militare e aviatore decorato con la medaglia d’oro al valor militare, morto nel 1941 in una missione in cui era impegnato con la sua squadriglia, sui cieli del mar Mediterraneo. Il monumento fu inaugurato nel 2011 con tanto di partecipazione delle Frecce tricolori. Secondo il leader della destra portuense "il monumento negli anni si è via via inevitabilmente degradato a causa dei mancati interventi di manutenzione ordinaria".