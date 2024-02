I racconti di un’epoca, la parola ai testimoni

Nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare il ricordo delle vittime delle foibe e l’esodo dalle loro terre d’origine istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, la Consulta Provinciale degli Studenti ha organizzato per domani alle 9.30 nella sala della Musica, in via Boccaleone 19, l’iniziativa dal titolo ‘Tra le fenditure della storia un tributo alle vittime delle foibe’, un incontro di approfondimento storico inserito nel programma del Giorno del Ricordo.

Il programma. 9,30 saluti ed intervento del presidente della Consulta Provinciale degli Studenti Martino Ravasio. Alle 9,40 introduce Margherita Gatto, vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti. Interviene Alessandro Balboni, Assessore ai rapporti con l’Università del Comune di Ferrara. Alle 10,30 ’Viaggio nel Tempo: Esplorando le Epoche attraverso le lenti della storia’. Introduce Martino Ravasio. Interviene la professoressa Adriana Giacci, testimone di seconda generazione. Alle 11 ‘Guardiana del passato: racconti e ricordi di un’epoca’. Introduce Arianna Nocella, presidente della Commissione eventi. Interviene Luciana Miani, testimone di prima generazione.

Alle 11,20. Domande degli studenti. 11,30 saluti e ringraziamenti da parte della vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti Margherita Gatto e della presidente della commissione eventi Arianna Nocella. All’iniziativa, patrocinata dalla Prefettura, Ufficio Scolastico Provinciale, Comune di Ferrara e Istituto di Storia Contemporanea, interverranno i membri della Consulta Provinciale degli Studenti degli istituti Aleotti, Einaudi e Vergani insieme a rappresentanze di studenti e docenti.