I ragazzi del Montalcini diventano volontari in aiuto agli sfollati

Vista la situazione critica della vicina Romagna i comuni di Argenta e di Portomaggiore hanno iniziato ad accogliere i singoli e le famiglie evacuate dalle zone in cui le piene dei fiumi hanno reso impraticabili le abitazioni. Nella notte tra mercoledì e giovedì ad Argenta sono stati allestiti diversi centri di accoglienza per gli sfollati. Tra i tanti volontari che stanno dando un fattivo e concreto aiuto ci sono tanti studenti del "Rita Levi Montalcini", genitori, associazioni come Avis Argenta, Cestistica Argenta, che non hanno perso tempo dedicando ore del giorno e della notte per aiutare gli sfollati come potevano: allestendo i centri di accoglienza, cercando e prestando aiuti e aiuto, giocando con i bambini, cucinando per loro, organizzando attività ricreative e sportive di cui i bambini e i ragazzi sfollati e non solo avevano bisogno per distrarsi dalla situazione.