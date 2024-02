Identità sfuggente,. Gandini e il futuro di una città d’acqua

Alla Manifattura dei Marinati, domani alle 16, si terrà il primo incontro del ciclo ‘Rileggere la storia per capire la città’, rientrante nel progetto ‘Comacchio Città d’acqua. Le ragioni di un’identità mobile e sfuggente’ lanciato dall’associazione culturale ‘La Città Invisibile’ di Comacchio con il contributo del Comune e la collaborazione dell’Unità di Ricerca sul Paesaggio del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara. Il primo incontro avrà come relatore l’economista Andrea Gandini, già professore dell’Università di Ferrara, assieme al quale si immaginerà il futuro della città recuperando il suo passato. Sarà un’occasione per ripercorrere la storia di Comacchio anche dal punto di vista socio - economico secondo una visione ampia e di lungo spettro.

v. f.