Il 2024 inizia al Comunale. La ’Gino Neri’ sul palco

Appuntamento nel segno della grande musica lunedì 1 gennaio alle 16,30 al Teatro Comunale per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in grande stile. Dopo il grande successo del Concerto di Capodanno 2023 che si è tenuto al Teatro Comunale Abbado, l’Orchestra a plettro Gino Neri è lieta di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con un’esibizione. Il concerto, in programma lunedì alle 16,30, prevede l’esecuzione di brani che da sempre appartengono alla tradizione del Capodanno, alcuni dei quali accompagnati dai leggiadri passi dei membri della società di danza Circolo Ferrarese. L’Orchestra si avvale, inoltre, di altre preziose collaborazioni: dal maestro Carlo Aonzo, virtuoso del mandolino di fama mondiale, agli allievi delle classi di canto del Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara.

Un Capodanno, all’insegna della musica e dell’arte, che avrà inizio con le celebri note de Il Barbiere di Siviglia, opera buffa tratta dall’omonima commedia di Pierre Beaumarchai, poi musicata dal celebre Gioacchino Rossini; dello stesso autore verrà proposta la Sinfonia dall’opera La Cenerentola. Un’occasione imperdibile per gli appassionati del genere, che proseguirà poi secondo quanto prevede il programma con il primo prestigioso ospite, il maestro Carlo Aonzo, che eseguirà il Concerto n. 2 in La minore di Raffaele Calace per mandolino e orchestra, una delle pagine più virtuosistiche del compositore napoletano. Il pubblico potrà poi apprezzare alcuni fra i valzer più conosciuti ed eseguiti al mondo: Sul bel Danubio blu di Johann Strauss figlio e il Waltz numero 2 di Dmtrij Sostakovic. Il concerto si concluderà con Libiamo ne’ lieti calici tratto dalla Traviata di Giuseppe Verdi, accompagnato da splendide danze in sontuosi abiti da valzer e che vedrà la partecipazione della soprano Elena Maria Giovanna Pinna e del tenore Zhang Juntian. Non mancheranno le sorprese nel corso dell’evento. l’Orchestra Gino Neri omaggerà i propri ospiti con un presente per rendere il Concerto di Capodanno 2024 un evento assolutamente indimenticabile, con l’augurio che il nuovo anno possa portare serenità e pace. Sarà possibile acquistare i biglietti online e alla biglietteria del Teatro Comunale, il prezzo sarà di 8 euro l’intero e 5 euro per ragazzi fino ai 14 anni.