Il 31 arriva La Pietra (Fd’I)

Il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra (Fd’I) sarà a Ferrara venerdì 31 alle 18 per incontrare le associazioni agricole al fine di raccogliere proposte e idee e illustrare le misure a favore dell’Agricoltura contenute nel DL 63 attualmente in discussione al Senato per la conversione, nonchè per parlare più in generale dell’impegno di Fratelli d’Italia a sostegno del settore. La Pietra sarà accompagnato dal collega Alberto Balboni, dall’on. Mauro Malaguti e dall’assessore e capolista di Fratelli d’Italia per Alan Fabbri sindaco, Alessandro Balboni. L’incontro, aperto alla stampa, avverrà presso la sede di Fratelli d’Italia in Via Cassoli 50.