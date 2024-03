"Il carnevale deve tornare a Rio, mi impegno"

CENTO

Si è chiusa pensando al futuro l’edizione 2024 del Cento Carnevale d’Europa che durante la bellissima serata di gala con sponsor, autorità, carristi, associazioni e forze dell’ordine, ha visto due annunci importanti: le date 2025 pensando anche a una sfilata serale e il sogno di Rio sempre più vicino. E’ stato infatti il presidente della Regione Stefano Bonaccini a impegnarsi perché si torni a sfilare al sambodromo. "Negli anni del covid siamo stati vicino al carnevale per una rinascita post pandemia e per continuare a sperare nel futuro e nella socializzazione – ha detto – grazie a quello, il carnevale ha resistito, è cresciuto, porta un indotto economico incredibile e rende bella l’immagine della regione nel mondo. Ora bisogna tornare a Rio e stasera ne prendo l’impegno. Bisognerà trovare l’aiuto di molti ma ora dobbiamo davvero tornarci e riportare in Brasile la città del Guercino". E ci ha poi spiegato percorso che occorrerà fare. "Bisogna decidere di mettere qualche risorsa in più e vedremo la Regione fin dove può arrivare – ha illustrato – poi tra organizzatori e comune si istruirà un percorso per capire quale tipo di missione e magari andare con il carro vincitore come si faceva in passato. La nostra decisione è che dopo tanti anni era un impegno doveroso prendere perché porterà interesse, lustro e attenzione verso questa terra ma anche un a soddisfazione per tutti coloro che nonostante la pandemia hanno saputo reggere, reagire e ripartire alla grande. Con i Manservisi ho già detto che nelle prossime settimane ci vedremo a Bologna anche con l’assessore al bilancio Calvano per cominciare a definire il dettagli e poi ricevere da loro un progetto". E sul taglio della torta è stato il patron a snocciolare le date 2025 annunciando che ‘si sfilerà il 16, 23 febbraio, 2, 9, 16 marzo con prospettiva di un sabato notte". Plauso anche da parte del prefetto Marchesiello, del presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello e del sindaco Edoardo Accorsi che ha ribadito il percorso di rinascita post pandemia e l’alto livello dei carri. "Abbiamo le date al 16 febbraio al 16 marzo e stiamo lavorando ad alcune cose per aumentare il programma artistico culturale e migliorare ancora. Come ha detto anche Bonaccini c’è l’impegno per raggiungere l’obiettivo di tornare a Rio. Non è facile ma siamo abituati a realizzare sfide impossibili – dice Riccardo Manservisi - Quest’edizione è andata molto bene e siamo molto contenti. E’ stata straordinaria. E lavoriamo per andare ancora più in alto. Anche nelle immagini mostrate stasera si è visto il centro storico gremito di persone e col carnevale, anche l’economia ne giova con un indotto calcolato di 7 milioni di euro".

Laura Guerra