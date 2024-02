Il ‘carnevale pontesano’. Domani arrivano in piazza le bancarelle degli agricoltori

A Pontelagoscuro doppio appuntamento in piazza Buozzi. Oggi, alle 15, il ‘carnevale pontesano’ organizzato dal Comitato Vivere Insieme Pontelagoscuro (patrocinio del Comune). Ci sarà un punto ‘frittelle e crostoli’ offerti dal centro sociale ‘Il Quadrifoglio’. Domani mattina mercatino dell’hobbystica ‘Il Baule in piazza’, mercato contadino e Avis comunale di Ferrara. Bancarelle in piazza Buozzi e lungo il viale Savonuzzi. Il tutto coordinato dai volontari della Proloco di Pontelagoscuro, presidente Giovanni Pecorari. In piazza i banchetti del mercato contadino delle aziende aderenti a ‘la strada dei vini e sapori’ e l’Avis comunale di Ferrara. Domani punto ristoro del forno ‘Vincenzi’ con passatelli in brodo, pasta al forno e torta di mele.