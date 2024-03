"Il centro polivalente, uno spazio per i giovani"

BONDENO

Spazio ai giovani e gratuità per le associazioni di volontariato. "Dare più utilità possibile all’utilizzo degli spazi negli edifici comunali, rapportata alle esigenze del territorio. Con un occhio attento, che stiamo valutando, al nuovo centro polivalente di via Enrico Fermi, che ha peculiarità uniche, che lo rendono particolarmente adatto a realizzare iniziative per la fascia dei più giovani". Così il sindaco Simone Saletti, inserisce le novità in vista dell’arrivo dell’estate e programmando l’autunno, dopo la recente approvazione, da parte del consiglio comunale, del nuovo ‘Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale comunali’. "Stiamo studiando con la nuova Pro loco – annuncia il sindaco tra le novità – una partnership che ci permetta di allargare gli utilizzi del Centro di via Enrico Fermi, per andare incontro alle esigenze e alle richieste, soprattutto della fascia più giovane. Ha costi di gestione diversi dalle altre sale. Richiede un approfondimento al quale stiamo lavorando con attenzione". Il centro di via Enrico Fermi, circolare, abbracciato da vetrate immense che si inseriscono nell’ambiente circostante, con accanto l’ edificio che è un cucina nuova, completamente attrezzata, nasce da una progettazione, nei mesi successivi al sisma del 2012, che ha unito le ore di lavoro donate dai dipendenti di varie realtà, che si sono sommate al lavoro di Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Confservizi, che hanno così realizzato e donato a Bondeno un’opera per la collettività. Inaugurato nel 2017 sta decollando nel suo utilizzo. Negli ultimi mesi, oltre alle varie iniziative, è stato il palcoscenico delle serate di liscio dedicato agli anziani e delle bellissime feste, tra cui quella di San Valentino, organizzate da Spazio 29 con il Consiglio comunale dei ragazzi, che proprio nei giorni scorsi hanno tenuto, nella cucina attrezzata, un corso per imparare a fare la pizza.

Un luogo che si prepara dunque a essere sempre più utilizzato dai giovani e che punta grazie alla partnership con la Pro Loco, ad aprirsi anche ai privati. Intanto, a proposito di novità sugli spazi comunali, l’amministrazione comunale è impegnata a rifare la tensostruttura dell’estivo, nel giardino esterno, della Sala 2000, che era stata abbattuta dal fortunale dell’agosto di due anni fa e che durante l’estate è invece utilizzata per molteplici iniziative. Sono in corso inoltre imponenti lavori nella sede di Spazio 29 in via Vittorio Veneto: "Quando saranno terminati – aggiunge il sindaco – ci permetteranno di avere a disposizione di nuovo la Sala Azzurra che ha una sua caratterizzazione ed utilizzo per le associazioni".

Claudia Fortini