Il centro ricreativo di Tamara ha festeggiato 37 anni

Con un ricco aperitivo, venerdì 29 dicembre il Centro Sociale Ricreativo Culturale Tamarese ha festeggiato i suoi primi trentasette anni. Al brindisi ha partecipato anche il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni. "Al 29 dicembre 1986 – ha affermato la presidente recentemente confermata Iana Zhovnovska – risale il taglio del nastro inaugurale negli spazi di piazza XX Settembre. È dunque per noi momento di festa, per celebrare tutti insieme la nostra realtà". "A tutto – ha rimarcato il primo cittadino – il direttivo, volontari e frequentatori del Centro va il nostro ringraziamento per il concreto contributo alla comunità".