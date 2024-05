Il centrodestra incontra i cittadini di Sant’Apollinare

Si avvicina l’apertura delle urne per le elezioni nei Comuni interessati al voto e diversi sono gli appuntamenti con i candidati sindaco. Per Copparo, domani la coalizione di centrodestra e la lista Uniti per Copparo, che sostengono la ricandidatura di Fabrizio Pagnoni a sindaco, alle 10 saranno nella frazione di Sant’Apollinare per un incontro con i cittadini per la distribuzione di materiale elettorale. In serata, Fabrizio Pagnoni porterà il proprio saluto all’incontro pubblico delle 20.45 a Palazzo Zardi a Copparo che vedrà ospite il sottosegretario all’Agricoltura di Fratelli d’Italia, sen. Patrizio La Pietra, che sarà accompagnato dal sen. Alberto Balboni, dalla capolista e assessore di Fratelli d’Italia a Copparo Bruna Cirelli e dai candidati sindaco dell’ex mandamento Francesco Robboni (Riva del Po) e Mirco Perelli (Tresignana). Sempre domani, alle 18.30, il candidato sindaco della coalizione "Riparti Copparo" (Pd, Movimento 5 Stelle e lista Rinascita) Enrico Bassi sarà a Cesta per una nuova tappa del tour "Ripartiamo… dalle frazioni" con un aperitivo al Bar Da Silvio, mentre lunedì dalle 19, l’aspirante primo cittadino e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi terranno un’iniziativa pubblica legata ai temi che riguardano l’agricoltura locale e le sue prospettive presso la Cooperativa Ortofrutticola Cesta, in via Faccini 21. Per Riva del Po, stasera alle 21, il candidato sindaco Alberto Astolfi e la lista Uniti per Riva del Po terranno un’assemblea pubblica al Circolo Arci di Guarda. Per Jolanda di Savoia, oggi alle 18.30 la lista civica Insieme per Jolanda, a sostegno della candidatura a sindaco di Elisa Trombin, sarà al parco pubblico.