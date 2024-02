Il Comune segna una tripletta. San Martino, rinascita in campo

Dopo aver rinnovato la concessione del campo di proprietà comunale a San Martino il 27 settembre, ancora novità per l’Asd San Martino 2023. Nei giorni scorsi, alle 18.30, il vicesindaco con delega alle frazioni Nicola Lodi ha consegnato a sorpresa tre assegni dal valore complessivo di 145 mila euro per ristrutturare gli spogliatoi del campo e per l’acquisto di un trattorino tagliaerba. Alla consegna erano presenti il consigliere comunale Massimiliano Guerzoni, che in questi mesi si è speso in prima persona per raccogliere le criticità del campo sportivo e portare le segnalazioni all’Amministrazione, e il presidente dell’Asd Riccardo Pasquali. "L’Asd San Martino 2023 raccoglie tantissimi bambini – ha spiegato Lodi – non solo da San Martino ma anche dalle frazioni limitrofe. La struttura è molto datata, con criticità che non potevano aspettare. Nei mesi scorsi, sono stato contattato dalla società che mi ha chiesto un contributo. Essendo l’associazione operativa in una frazione, non potevo non rispondere: così gli abbiamo fatto una sorpresa. Vedere la felicità nelle facce dei bambini e dei vertici della società non ha davvero prezzo". L’investimento permetterà alla società la ristrutturazione degli spogliatoi, il rifacimento dell’impiantistica idraulica ed elettrica e l’acquisto di un tagliaerba, più una somma “paracadute” per coprire i costi imprevisti.

"A settembre dello scorso anno, l’Asd è riuscita a rientrare in campo. C’erano e ci sono tuttora problemi alla struttura ma, grazie al Vicesindaco che ha preso a cuore questa causa, oggi portiamo a casa un bellissimo risultato. Il Comune è presente e sarà sempre presente dove ci sono dei bei progetti, è giusto investire dove la gente ci mette impegno, tempo e dedizione", ha ribadito Guerzoni. "E’ stata una sorpresa enorme, non ci aspettavamo un investimento di questa portata – commenta Pasquali –. Non sono riuscito a trattenere l’emozione e anche adesso faccio fatica a metabolizzare la situazione. Quando abbiamo iniziato i primi lavori al campo quest’estate è stato difficile, non sapevamo nemmeno se saremmo riusciti a fare i campionati. Questa sera mi rendo conto ancora di più che ne è valsa la pena".