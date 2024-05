Il confine del doppio. Cintoli e la videoarte

Riparte la rassegna a cura di Zanzara arte contemporanea Video-Setting/Videoarte: Origini e Sperimentazioni, che ripercorre la storia e i successivi sviluppi della videoarte attraverso il coinvolgimento di alcuni tra i massimi esperti del settore. La seconda edizione, patrocinata dalla Regione e dal Comune, ha come filo conduttore la videoarte e la performance art e si divide in due fasi. La prima fase – dedicata alle origini della videoarte – ha preso il via lo scorso venerdì alle 17 con l’opening della mostra Claudio Cintoli - Il Confine del Doppio. L’esposizione curata da Zanzara arte contemporanea in collaborazione con Archivio Pi.Gallery e Casa Museo Claudio Cintoli di Giuseppe Falivene, è organizzata con il supporto di Generali Giovecca Insurance e Investment.

Il titolo della mostra, mutuato da un articolo di Ludovico Pratesi pubblicato su Flash Art 289 (dicembre-gennaio 2011) in cui si evidenzia il percorso evolutivo del lavoro dell’artista – che va dalla pittura materica, fino all’azione simbolica più estrema con la performance Crisalide – intende sottolineare quella condizione di ambiguità che ha caratterizzato l’intera vita dell’artista e la sua complessa espressività che indaga i molteplici linguaggi dell’arte e ne attraversa le diverse tendenze. Il percorso espositivo, che si sviluppa all’interno della galleria e delle ex-scuderie di Zanzara arte contemporanea, offre uno spaccato dell’intensa e prolifica attività di Claudio Cintoli, tra i protagonisti della scena artistica italiana. L’artista nel corso della sua breve esistenza ha esplorato i movimenti artistici più importanti degli anni Sessanta e Settanta, attraverso la pittura, la scultura, la performance e il video. La selezione di video inediti e di opere della collezione Archivio Pi.Gallery, sarà allestita negli spazi gestiti da Zanzara arte contemporanea fino al 29 giugno (via del Podestà 11). Il secondo appuntamento della rassegna, invece, è previsto per venerdì 31 maggio 2024: l’artista Enzo Minarelli eseguirà la performance videosonora Polipoesia Live in Ferrara (43 anni dopo).