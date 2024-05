Il dialogo tra parole e video va in scena a Grisù

Un nuovo fine settimana all’insegna della cultura al Grisù. Prosegue oggi la rassegna ‘Essere o non essere - Il digitale nell’arte’ che si tiene nello spazio Factory Grisù di via Poledrelli. La rassegna prevede spettacoli, workshop e mostre capaci di porre al centro della propria ricerca l’uso del digitale in relazione alla creazione artistica. Nata da un’idea del direttore artistico di Grisù Alessio Papa e grazie al sostegno del Consorzio e del suo presidente Alessandro Canella, prevede l’ingresso gratuito per tutti gli eventi con prenotazione obbligatoria. Oggi sarà ospite della rassegna Ludovica Manzo, sound artist e compositrice, che, assieme a Loredana Antonelli, un’artista visiva che ha lungamente sperimentato con il digitale, presentano alle 10.30 ‘Serpentine workshop’, un laboratorio creativo sull’esibizione dal vivo, quale occasione per sperimentare come possa costruirsi uno spettacolo in cui l’umano e gli strumenti digitali dialoghino in tempo reale durante la costruzione di una performance. La sera, alle 21, Ludovica Manzo presenterà una performance multimediale per voce e video, un tragitto non lineare, nel quale la voce e l’elettronica compongono texture che si intersecano con i video creati in tempo reale da Loredana Antonelli. Chiude la rassegna, l’8 e il 9 giugno, l’esposizione Salmastro, la fine del percorso laboratoriale, a cura de ‘Il mestiere delle arti’, realizzato con il contributo dell’associazione Ga/Er e finanziato dalla Regione nell’ambito dell’accordo di collaborazione Geco 12. I workshop sono parte del progetto Make Togheter promosso e cofinanziato dal Comune con il contributo della Regione e in collaborazione con Laboratorio Aperto , Basso Profilo, Il Raggio Verde, Wunderkammer.

Mario Tosatti