Il docufilm ’Fango’ sul grande schermo domani e venerdì

TRESIGNANA

‘Fango, tutto il calcio è paese’ approda sul grande schermo in un doppio appuntamento. Il docufilm, ideato da Tobia Ansaloni, realizzato in collaborazione con Crema - Alta Pasticceria Video e finanziata dal Comune di Tresignana sarà proiettato domani alle 21 al Cinema Apollo di Ferrara e sabato 17 alle 18 al Teatro ‘900 di Tresigallo, nel territorio che ha ospitato le riprese. Si tratta delle due prime pubbliche della pellicola (distribuita da Controluce), prodotta dall’Associazione sportiva dilettantistica Tresigallo Calcio, che racconta il mondo del calcio dilettantistico di provincia seguendo la stagione 2021-2022 vissuta dalla società giallo-verde. I temi narrati sono il volontariato, le realtà associative di paese che svolgono un ruolo sociale fondamentale. E anche tutte le difficoltà, i sacrifici, le gioie, le amicizie, le rivalità e le personalità nelle quali, come fossero concetti sensibilizzanti, ci si possa identificare. Dunque, un appuntamento da non perdere quello con le due proiezioni del docufilm (distribuito da Controluce) che vanta già un importante riconoscimento. Infatti, lo scorso 11 novembre presso l’Auditorium Testori del Palazzo della Regione Lombardia, ‘Fango – Tutto il calcio è paese’ ha ricevuto il premio Bruno Beneck Critics Award 2023 al Sport Movies & Tv – Milano International Ficts Fest, il festival Mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva, organizzato dalla Federation Internationale Cinema Television Sportifs (Ficts), unica Federazione del settore riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico (Cio) per il quale promuove i valori dello sport attraverso le immagini.