Il ds: "Nessun colpo imminente, mercato difficile". E la società blinda due gioiellini del vivaio

A margine della conferenza stampa, il ds Casella ha spiegato che "non ci sono movimenti di mercato imminenti". Aggiungendo che tantissime società sono alla ricerca di profili simili per rinforzare i rispettivi reparti offensivi e che per la Spal non sarà facile centrare certi colpi ma che lavorerà fino alla fine per rinforzare la squadra di Dossena.

Intanto, il club biancazzurro ha blindato due ragazzi del vivaio: Alex Roda e Leroy Cecchinato hanno infatti firmato il contratto di apprendistato ‘giovane di serie’, rispettivamente fino al 30 giugno 2027 e 30 giugno 2026. Roda (classe 2008) è un difensore centrale di grande personalità, figlio d’arte (il papà vinse lo scudetto Giovanissimi con la nella stagione 1985-86), e pure i fratelli Mattia, Nathan e Thiago sono legati al vivaio biancazzurro.

Cecchinato (classe 2007) invece è alla Spal fin dall’Under 9: esterno mancino veloce e tecnico, abile nel trovare l’ultimo passaggio. È cresciuto nel Pontelagoscuro e ha debuttato in serie C domenica con il Perugia.