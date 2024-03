Il Florenz allunga la stagione. Il titolare: "Strada da seguire"

LIDO SCACCHI

L’Holiday Village Florenz di Lido Scacchi, giunto ormai al sessantesimo anno di attività (traguardo che taglierà il prossimo anno), ha deciso di investire ancora una volta e con decisione sulla cosiddetta bassa stagione. Quest’anno sarà infatti la stagione più lunga di sempre con ben 227 giorni di apertura. La struttura, infatti, ha aperto lo scorso 22 marzo e proseguirà sino al 3 novembre. "Abbiamo approfittato della Pasqua così anticipata – dice Gianfranco Vitali, titolare della struttura insieme alla sorella Arnalda – per aprire immediatamente. Durante l’inverno abbiamo investito molto nella promozione e i risultati si stanno vedendo. Già in questo weekend appena trascorso, la risposta dei turisti è stata buona, soprattutto con arrivi dalla Germania di famiglie con bambini. E il prossimo weekend, quello pasquale, per noi si registra già il tutto esaurito. Davvero una grande soddisfazione". Naturalmente, come è ormai tradizione, il villaggio si presenta rinnovato in alcune aree ricettive. Sono state cambiate e rinnovate ben cinquanta case mobili, con dodici per i non vedenti. Sono state inoltre aggiunte quattro nuove suite, dotate di servizio alberghiero. L’attenzione verso il turismo accessibile per tutti, resta una delle priorità e delle peculiarità della struttura, sempre sensibile ai problemi dei più svantaggiati. Proprio per questo nel 2023 il Florenz ha ricevuto il premio Adac (il più grande Automobil Club d’Europa) come campeggio numero 1 in Europa, per accessibilità e cambio demografico. Una stagione lunghissima, significa una stagione di grandi attese.

"Veniamo – prosegue Vitali – da un 2023 ottimo e ci aspettiamo un 2024 ancora migliore. Il nostro mercato di riferimento resta sempre quello italiano, che ci garantisce grandi numeri, ma abbiamo anche investito molto sul mercato tedesco e svizzero. I tedeschi cercano luoghi vicini da raggiungere in auto e sicuri. Devo dire che stiamo registrando molto interesse anche per la bassa stagione. Abbiamo già parecchie prenotazioni per settembre e ottobre, un interesse che ci fa pensare di essere sulla strada giusta. Solo questo è un modo per allungare il periodo di lavoro e arrivare a almeno a quei sei mesi di piena attività, che per me rappresentano un obiettivo indispensabile da raggiungere per i nostri Lidi".

v.f.