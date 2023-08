’Il futuro che verrà’, incontro alla Casa museo di Lido di Spina

Per il ciclo di incontri ‘Conversazioni a Villa Brindisi’, stasera alle 21 nel giardino della Casa Museo ‘Remo Brindisi’ di Lido di Spina, si parlerà de ‘Il futuro che verrà. Ipotesi sulle trasformazioni dell’ambiente’: un incontro dedicato alla memoria di Marco Bondesan. Interverranno: Alessandro Bondesan, capo settore Sistemi Informativi Territoriali del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; Ursula Thun, docente in Scienze preistoriche e antropologiche (UniFe); Carmela Vaccaro, docente in Scienze dell’ambiente e della Prevenzione (UniFe); Marco Marchesini e Silvia Marvelli, ricercatori del Laboratorio di Palinologia - Laboratorio Archeoambientale del Centro Agricoltura Ambiente (Bologna) e Museo Archeologico Ambientale ‘Giorgio Nicoli’ di S. Giovanni in Persiceto, e Giuseppe Castaldelli, docente in Ecologia applicata (UniFe).