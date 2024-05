Il generale in visita al comando e a Tresignana

Il comandante della legione carabinieri Emilia Romagna, generale di divisione Massimo Zuccher, ha visitato ieri mattina il comando provinciale. Al suo arrivo in caserma l’alto ufficiale, ricevuto dal comandante provinciale colonnello Alessandro Di Stefano, ha incontrato gli ufficiali, i comandanti dei nuclei operativi e radiomobile nonché una rappresentanza di militari delle cinque compagnie della provincia. Il generale Zuccher, dopo aver ringraziato i carabinieri per la dedizione quotidianamente profusa nello svolgimento del servizio, ha consegnato alcuni attestati a militari che si sono particolarmente distinti in recenti attività di polizia giudiziaria. Il comandante della legione ha poi visitato la stazione carabinieri di Tresignana, recentemente restituita alla sua sede storica di piazza Italia 32. Nel corso della visita l’alto ufficiale si è intrattenuto con il comandante della stazione, luogotenente Domenico Fiore, e con gli altri militari del reparto, ai quali sono state rivolte parole di apprezzamento per i risultati conseguiti, soffermandosi principalmente sulla centralità del servizio per il cittadino.