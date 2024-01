‘Il giardino dei versi’ tra i tavoli

‘Il giardino dei versi’ è la rassegna promossa da Mattia Viviani, titolare del ristorante ‘Al giardino’ di Ferrara per invogliare le persone a scrivere, scatenare la creatività. "In un presente in cui, ormai, contano tanto, troppo le attività, le azioni futili è importantissimo che i cittadini riprendano in mano la penna tornino ad ispirarsi, emozionarsi". Quale occasione migliore di un’iniziativa letteraria–poetica, di narrativa a adesione gratuita. Ai primi 3 classificati saranno dati buoni menù per 2 soggetti ed al vincitore anche una targa ricordo. Saranno premiati sia i componimenti in versi sia quelli in prosa ed i più meritevoli potranno essere inseriti in una raccolta. I testi saranno giudicati dai partecipanti che potranno leggerli senza, però, conoscere il nome dell’autore.

Ad impreziosire il palco giuria il prof Riccardo Modestino (vice presidente del Circolo dei Negozianti di Ferrara) e il dottor Vincenzo Russo (poeta e scrittore). E’ prevista una serata finale in cui ci sarà buona musica, la lettura delle migliori opere. Quanti volessero aderire a questa iniziativa possono inviare (entro il 29 febbraio alla mail ulisse2008v@libero.it, con indicazione di un contatto telefonico con whatsapp) quanti componimenti vogliono (editi o inediti) a tema libero. Devono essere in lingua italiana (se in dialetto, ma pure con la versione in italiano), senza alcun limite di lunghezza.