Il laboratorio di intaglio aspettando Halloween. Partito lo ’Zucca day’

Per Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa. In Emilia-Romagna i festeggiamenti sono già iniziati e continueranno fino al primo novembre. Ieri al Mercato Coperto di Campagna Amica la festa “È tempo di zucca!”, il laboratorio di intaglio delle zucche, con assaggi di tenerina, consigli e ricette per riproporre i piatti a casa ed esposizione delle varie tipologie di zucca del territorio.