Il mago del cubo di Rubik incontra gli studenti. E svela i suoi segreti

La magia arriva al Don Chendi grazie ad Hyde, Mago del Cubo di Rubik, grazie alla tenacia della professoressa Ruggiero, che lo aveva precedentemente invitato dopo un suo spettacolo, ha incontrato gli allievi della Scuola Secondaria dell’IC Don Chendi di Tresignana. Originario di Ferrara, Hyde è stato il primo a portare in Italia la Magia con il Cubo di Rubik. Ha iniziato con tutorial sulla risoluzione del Cubo su Youtube come passione, poi ha continuato facendo spettacoli di magia in tutta Italia ed è intervenuto in diverse trasmissioni televisive tra cui “Voglio essere un mago!”, in onda su Rai 2. Oltre ad occuparsi di risoluzione di cubi di vario genere, ha iniziato a diffondere la cultura dei rompicapi diventando inventore ed imprenditore di giochi. Ha creato un marchio di giochi di logica, la PlayBrain. Unendo la sua abilità sui social e la passione per la matematica e la logica, ha creato una community di persone legate dalla passione per i giochi di logica. La sua popolarità è aumentata con l’impresa del “Muro di Hyde”. Per finanziare i progetti della sua azienda, PlayBrain, ha infatti creato una parete, alta 2,15 m e lunga 8, suddivisa in 100 mila quadratini delle dimensioni di uno sticker del Cubo, che ha colorato con 100 mila tasselli in live 24 ore su 24 sui suoi canali Youtube e Twitch. In pratica, chi seguiva la live poteva sostenere l’opera acquistando quanti sticker voleva (al prezzo di un euro l’uno) e decidere di attaccarli dove voleva sulla parete. Nel suo incontro presso la Scuola Secondaria dell’IC Don Chendi è stato accolto dal Dirigente Scolastico, Giacomo Bompadre, e da tutti gli allievi Lui ha risposto all’intervista preparata dai ragazzi che, prendendo spunto dai video pubblicati nel web, hanno raccolto domande e curiosità sulla sua attività, le sue passioni e le difficoltà che ha incontrato nel realizzare i suoi obiettivi.