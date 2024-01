Il mare ai lidi gode di buona salute. Priolo: "Confermata la balneabilità"

COMACCHIO

Gode di buona salute il mare che bagna la costa emiliano-romagnola. A certificarlo è la classificazione delle acque marine di balneazione della Riviera Adriatica effettuata, come prevede la normativa nazionale, al termine della stagione balneare e approvata dalla giunta regionale nell’ultima seduta. La classificazione tiene conto dei controlli microbiologici eseguiti da Arpae e dalle Ausl di Ferrara e della Romagna negli ultimi quattro anni (dal 2020 al 2023) con prelievi effettuati durante la stagione balneare (quindi da maggio a settembre) ogni quattro settimane, per un totale di quasi duemila controlli su tutta la costa. Dalla tabella relativa alle acque destinate alla balneazione, è risultata eccellente la classificazione delle acque nei Lidi di Comacchio, a seguito dei controlli effettuati in diversi punti. ‘Semaforo verde’ anche per le acque di Goro: le acque nei punti classificati Scanno (punti A, B e C) le acque sono state classificate come eccellenti; sufficiente la Spiaggina – Punto A.

"Anche per il 2023 sono confermate la salubrità e la qualità delle nostre acque balneabili - commentano la vicepresidente della Regione con delega all’Ambiente Irene Priolo e l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini-. Siamo soddisfatti di questo risultato, che peraltro arriva al termine di una stagione balneare iniziata in ritardo a causa dell’alluvione. Ringraziamo Arpae e le Ausl di Ferrara e della Romagna, che con controlli rigorosi e puntuali ci permettono di monitorare costantemente la qualità delle acque, tutelando al tempo stesso ambiente e salute dei cittadini, e mantenendo altamente competitiva l’offerta turistica del nostro territorio".

v.f.