Il maresciallo Andrenucci nuovo comandante dei carabinieri

Nei giorni scorsi il maresciallo ordinario Enrico Andreucci ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Mesola, ricevendo il passaggio di testimone dal parigrado Antonello Luongo, che è stato recentemente trasferito presso il Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari. Il maresciallo Andreucci, 31 anni, originario di Roma, ha due figli ed è laureato in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Dopo aver trascorso un periodo di servizio nell’Esercito Italiano si è arruolato nell’Arma da Carabinieri nel 2015 prestando servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti ‘Tuscania’ di Livorno e in provincia di Modena presso la Stazione di Ravarino. Dopo aver frequentato, dal 2018 al 2020, il corso presso la Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri di Firenze, è stato dapprima assegnato alla Stazione di Lizzano in Belvedere, nel Bolognese, e dall’estate del 2021 alla Stazione di Lido degli Estensi, in entrambi i casi quale maresciallo addetto. A pochi giorni dall’insediamento, il giovane comandante, accompagnato dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio tenente colonnello Luca Treccani, è stato ricevuto ieri nella sede municipale dal sindaco di Mesola Gianni Michele Padovani. Nel dare il proprio benvenuto al neo comandante della Stazione dei Carabinieri di Mesola a nome dell’amministrazione comunale e della comunità, il primo cittadino ha espresso le proprie congratulazioni al maresciallo Enrico Andreucci per l’importante traguardo raggiunto e gli ha sentitamente augurato successo e soddisfazioni professionali.