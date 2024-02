Il Mesola passa di misura col penalty di Pittaluga

mesola

1

valsanterno 2009

0

MESOLA: Calderoni, Lucci, Perini, Manari, Pittaluga, Telloli, Marandella (56’ Scarpa) , Casette, Allegrucci, Mangolini (81’ Durante), Leonardi (51’ Ferrari). All. Salvagno.

VALSANTERNO 2009: Bracchetti, Valentini (73’ Castagnini), Cerasuolo, Franceschelli, Tosi (18’ Fabbri), Gallinucci, Adiba (67’ Simone), Pirazzoli (88’ Ferri), Tonini, Sciuto, Bali. All. Potepan.

Arbitro: Leone (Fe). Ass. Colletta (Finale Emilia) e Gesmundo (Fe)

Reti: 67’ Pittaluga (R )

Ammoniti: Marandella, Sciuto, Leonardi.

La formazione di Salvagno torna alla vittoria superando la terza in classifica, grazie ad un rigore, molto discusso, mirabilmente trasformato dallo specialista Pittaluga. Una tra molto maschia, tra due squadre desiderose di non perdere, molto più ricca di un gioco a centrocampo che di azioni pericolose, con Mesola che sembrava intenzionato inizialmente solo a difendersi, salvo poi creare qualche belle palla gol per l’indomito Allegrucci.

Sono gli avversari in apertura di gara a farsi pericolosi, ma un’impeccabile Lucci sventa la manovra avversaria. Sul cambio di fronte all’11’ traversone basso per Allegrucci che si abbassa per deviare il pallone di testa e la palla esce di poco alla destra di Bracchetti.

Al 18’ Tosi, cade rovinosamente a terra in uno scontro del tutto fortuito e si rompe il braccio, arriva l’ambulanza e ricovero all’ospedale del Delta. Alla mezz’ora si trovano tre giocatori del Valsanterno in area fra i quali il centravanti Tonini contro un solo difensore, senza riuscire a a concludere la ghiotta occasione. In chiusura di tempo Sciuto dal limite dell’area tira alto sulla traversa scivolando sull’erba mentre Marandella fa partire un tiro da limite che esce poco.

Al 44’ Allegrucci, su lancio di Telloli, si trova la palla un pò alta, portiere esce bene e il suo tiro finisce sul petto di Bracchetti.

Al 22’ l’episodio che cambia la gara col rigore assegnato al Mesola per l’atterramento, forse un po’ dubbio, di Manari.

Tuttavia il direttore di gara senza indugio indica il dischetto e dagli undici metri Pittaluga calcia e spiazza portiere con un’esecuzione perfetta. Valsanterno in avanti ma la diga del Mesola tiene.

cla.casta.