‘Il mestiere della sinistra’. Ci sarà Stefano Fassina

Nuova puntata di ’Margine di Resistenza’, festival letterario. Stefano Fassina presenterà, oggi alle 18, ‘Il mestiere della sinistra. Nel ritorno della politica’. Sarà ospite della fondazione L’Approdo in piazzetta Augusto Righi 16.

Stefano Fassina è un economista e politico, ex deputato della Repubblica Italiana ed ex consigliere comunale di Roma, nonché ex viceministro dell’Economia sotto il ministro Fabrizio Saccomanni nel governo Letta. Il 2 maggio del 2013 è stato nominato viceministro dell’economia e delle finanze nel governo Letta, unitamente a Luigi Casero e ai sottosegretari Pier Paolo Baretta e Alberto Giorgetti. Il 4 gennaio del 2014, in contrasto con la nuova linea del partito rappresentata dal segretario Matteo Renzi, presenta dimissioni irrevocabili lasciando l’incarico di viceministro dell’economia. Nel 2022 non si ricandida alle elezioni politiche, lasciando il parlamento dopo nove anni. Il 22 ottobre di quell’anno dà vita a ‘Coordinamento 2050. Civico, ecologista e di sinistra’, una rete progressista.