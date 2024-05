"Il mio impegno per ambiente e servizi"

Giacomo Caniato, 32 anni, impiegato amministrativo, è candidato come consigliere comunale per la Lega. "Entrare in Lega – spiega Caniato – è stato come entrare in una seconda famiglia. All’inizio ero un po’ timoroso e non sapevo bene cosa fare. Poi, partecipando ai banchetti e alle iniziative, ho capito i temi e i valori che possiede. Ferrara non è mai stata a trazione leghista ma le persone fanno sempre la differenza in questi contesti non nazionali". "Ho molto a cuore il tema dell’ambiente – prosegue il candidato –: partecipo come volontario di Legambiente, di PlasticFree e dell’associazione del Fai. Ogni realtà si batte per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del contesto in cui viviamo. Sono stato nominato, nel 2019, consigliere di amministrazione in Holding Ferrara Servizi e abbiamo investito come amministrazione importanti risorse aggiuntive, il 43% in più rispetto al 2020. Non solo, i circa tre milioni di euro dell’ammontare complessivo sono stati dedicati al potenziamento degli sfalci sia all’interno della Mura che nelle frazioni; all’implementazione del numero di potature e a tutti i vari interventi per il decoro urbano. Vitali sono state le segnalazioni raccolte nel tour delle frazioni. L’obiettivo di questi 5 anni passati è stato quello di dare pronta risposta ai cittadini".