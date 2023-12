Il mondo della sanità e le scelte del governo. Il Pd apre il dibattito

‘Quale futuro per la sanità’ è il titolo dell’iniziativa che il Pd di Copparo ha organizzato per oggi al ristorante i Tre Pini.

All’appuntamento, alle 18.30, prenderanno parte il deputato dem bolognese Andrea De Maria e Cristiano Zagatti, coordinatore dell’Area stato sociale e responsabile politiche della salute per la Cgil nazionale. Gli interventi saranno coordinati da Enrico Bassi e presenzierà anche il segretario provinciale del Pd Nicola Minarelli (foto). Al centro del dibattito ci saranno i temi legati al mondo della sanità, alle scelte che il governo sta compiendo a partire dalla prossima manovra finanziaria, ma anche le prospettive per i territori. "L’iniziativa è aperta a tutti – commentano dal Circolo Pd –, su un tema sentito nella nostra comunità". Al termine del dibattito spazio per interventi.

Valerio Franzoni