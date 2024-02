Il noir di Dazieri protagonista nella sala polivalente

Evento letterario a Ostellato: Sandrone Dazieri (foto) questa sera sarà nella sala polivalente della biblioteca comunale "Mario Soldati", dove alle 18.30 presenterà "Il figlio del mago". Dazieri è uno dei giallisti più celebrati del panorama nazionale. L’avventura nel mondo delle lettere comincia nel 1999, dopo la pubblicazione del suo primo romanzo Attenti al Gorilla, la Arnoldo Mondadori Editore lo chiama a dirigere i Gialli Mondadori poi tutto il comparto dei libri per edicola. Scrive altri quattro romanzi per adulti, tutti, come il primo, ascrivibili al genere noir e con protagonista un personaggio a lui omonimo che condivide anche parte della sua biografia (La cura del Gorilla, Gorilla Blues, Il Karma del Gorilla, La bellezza è un malinteso), un romanzo per ragazzi (Ciak si indaga, premio selezione Bancarellino), numerosi racconti brevi, alcuni soggetti per fumetti e sceneggiature per il cinema e la televisione. Nel 2004 viene nominato direttore dei Libri per Ragazzi Mondadori, incarico che lascia nel 2006, scegliendo di diventare scrittore a tempo pieno. È sceneggiatore e story editor di numerose serie televisive I suoi romanzi sono tradotti in venti Paesi. Anche "Il figlio del mago" è un romanzo noir.