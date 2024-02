Il nuovo volto della città. Eccidio dei X Martiri, la valorizzazione del cippo

È stato approfondito e presentato più nel dettaglio il progetto della nuova mensa della scuola Franceschini. Ed è stata anche condivisa con il Comitato per la memoria dei X Martiri di Porotto, i familiari delle vittime dell’eccidio e l’associazione nazionale partigiani Anpi la proposta di valorizzazione del cippo commemorativo nella sua nuova sede.

L’incontro è avvenuto, nei giorni scorsi, nella scuola di Porotto. Numerose le perone presenti. E hanno partecipato all’appuntamento anche il dirigente scolastico Enrico Bertoli e la docente Simonetta Giannini, referente del plesso scolastico. In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente l’assessore alla pubblica istruzione Dorota Kusiak, insieme all’architetto Massimo Cavallin ed a Susanna Agnelli, che fa parte del settore opere pubbliche sempre del comune. Il monumento rimane infatti sempre all’interno dello stesso parco (lo spostamento è di qualche decina di metri) e sarà quindi inserito nell’area verde che si trova a fianco della scuola primaria ‘A. Franceschini’, restando così punto di riferimento per la comunità della frazione, ma rendendolo maggiormente visibile. Sarà quindi anche più valorizzato. Questo non è che il primo degli incontri partecipativi di approfondimento con la città, rivolto alle famiglie, al personale scolastico e ai cittadini che sono interessati. Domani, alle 16.30, l’appuntamento con l’assessore Dorota Kusiak e i tecnici comunali che si stanno occupando dei progetti alla mensa è in programma alla scuola primaria Fondoreno, in cui sarà discusso anche il progetto del nuovo Polo per l’Infanzia di Coronella. Nuovi incontri di presentazione dei progetti Pnrr dedicati a scuole e mense sono previsti anche per la nuova scuola Manzoni il 20 febbraio alle 16.30 alla Sala Riunioni della sede dei Servizi educativi di via guido d’Arezzo 2, per la nuova mensa della Scuola Don Milani il 22 febbraio alle 16.30 a scuola. E infine è in programma un altro appuntamento anche per la nuova mensa della Scuola Bruno Farber di San Martino. L’incontro con i cittadini in questo caso è stato programmanto per il 27 febbraio alle 16.30.