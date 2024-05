Il Palio entra nel vivo, il magnifico corteo pronto a sfilare

Il magnifico corteo oggi, alle 20.45, nel piazzale Medaglie D’Oro. Famiglia ducale, ambasciatori e ospiti, clero, gentiluomini e cavalieri, castellani e uomini d’arme, principesse e cortigiane, cittadini e borghigiani danno vita a un suggestivo ed elegante corteo.

La Corte Ducale preceduta dal Gonfalone del Comune di Ferrara, dà inizio alla sfilata su Corso

Giovecca, seguita dalle Contrade come da ordine di sfilata. Il Corteo Storico percorre Piazzale Medaglie d’Oro, Corso Giovecca, Largo Castello, entra nel Castello Estense ed arriva in Piazza Castello. La Corte Ducale e le Contrade, sostano all’interno del Castello Estense. In Piazza Castello entra la Corte Ducale. In Piazza Castello entra una Contrada per volta. Ingresso della Corte Ducale in piazza Castello. Il Duca e la sua corte, accoglieranno le Contrade, seduti nella zona a loro assegnata. L’araldo, preannunciato da un rullo di tamburo dei musici della

Corte Ducale, dà lettura dell’Editto del Palio edizione 2024 e chiama una ad una le Contrade. Ciascuna contrada, seguendo l’ordine di sfilata, entrerà in piazza Cattedrale dopo la chiamata dell’araldo da quel momento tra l’entrata e l’uscita partiranno i 5 minuti di tempo per l’Iscrizione delle Contrade. Al termine della propria Iscrizione, ogni Contrada lascia la Piazza uscendo per Piazza Savonarola, per dirigersi poi verso la propria sede.