Il Palio Junior si tinge di giallo, il colore della squadra vincente

CODIGORO

Grandissima manifestazione la VII edizione del Palio Junior a Codigoro, memorial "Maurizo Mizzi Benedetti", organizzato dall’Avis, dalla polisportiva del Capitello e col patrocinio del comune codigorese, svoltosi presso campo sportivo della Polisportiva Capitello a Codigoro. E’ stata la squadra Gialla di Codigoro che pur finendo a pari merito con quella Viola, 80 punti ad entrambe dopo le 13 gare regolari, si aggiudicata il primo posto per la serie di migliori piazzamenti a scalare. Infatti hanno avuto gli stessi giochi conclusi al primo, secondo e terzo posto, ma la squadra Gialla ha fatto due quarti posti rispetto ad uno solo dei Viola aggiudicandosi cosi il trofeo. La classifica finale ha visto, con le squadre dei ragazzi delle medie suddivise per colori, i Bianchi, sempre di Codigoro, 70 punti, seguiti dagli Arancio 68 a pari merito coi Rossi di Lagosanto, i Neri (colore delle maglie) di Pontelangorino a 66, gli Azzurri di Lagosanto a 64 come i Blu di Bosco Mesola. Divertentissimi i 13 giochi sui quali si sono confrontati i 102 studenti tra i campi d’erba, una piscina piena di palline e palloni vari, col pubblico delle grandi occasioni a gremire gli spalti. La direzione degli arbitri, guidati dal super arbitro Pietro Pappi, è stata impeccabile e rapidi i factotum a preparare i materiali dei vari giochi, precisa la giuria dell’Avis ed ottima la conduzione di Enrica Naldi come le musiche che accompagnavano le gare proposte da Cristian dj. Toccante il ricordo di Maurizio Benedetti con moglie Lia e il figlio Alessandro che hanno ricevuto mazzo di fiori dalla Poli sportiva Capitello. Graditi i tanti cadeau bianco azzurri che lo Spal Club di Codigoro guidato da Paolo Telloli, ha donato. Ora l’attenzione al Palio dei Rioni che si giocherà il 19 e 20 luglio.

cla. casta.