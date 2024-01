Il piano per le frazioni: "Ottantamila euro di contributi dedicati alle associazioni"

Per il momento sono ottantamila euro, ma l’amministrazione ha già dichiarato la disponibilità ad aumentare il plafond di risorse. Stiamo parlando del progetto ‘Frazioni per tutti’, che ha aperto i battenti proprio ieri. Ora, non resta – alle realtà potenzialmente interessate – che presentare la propria candidatura. Potranno accedere al contributo economico comunale tutte le realtà del terzo settore attive nel territorio del forese che presenteranno un progetto finalizzato alla realizzazione di attività di intrattenimento e culturali, per animare il territorio nella primavera prossima. Quest’ultima iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del grande mosaico racchiuso nel Progetto Frazioni. E proprio dall’attività di ascolto del territorio, l’amministrazione ha predisposto questo ulteriore bando. Come spiegato dai funzionari comunali Matteo Cristofori e Giacomo Galeno, alla fase conoscitiva hanno preso parte circa una trentina di associazioni che potenzialmente potrebbero beneficiare del contributo. E, tra l’altro, la strategia che sta alla base di ‘Frazioni per tutti’ è quella di "arrivare ovunque". "Abbiamo ragionato in ottica di integrazione del territorio – spiegano i dipendenti comunali – e, attraverso queste attività, porteremo eventi e occasioni di intrattenimento un po’ su tutto il territorio. L’esortazione che abbiamo lanciato alle frazioni associativamente più strutturate, è quella di realizzare iniziative anche nei luoghi in cui non sono presenti realtà del terzo settore".

Come detto in premessa, il 26 settembre scorso era stato approvato dalla Giunta un orientamento finalizzato all’avvio di un percorso utile a supportare tutte le realtà associative e di volontariato interessate, per fornire loro un supporto nella costruzione di proposte progettuali e nella creazione di sinergie tra i partecipanti. L’attività del Comune ha consistito, per lo più, nell’ascolto del territorio attraverso una serie di incontri. Questi incontri sono stati una finestra di dialogo tra le varie realtà del territorio.

" Sin dall’inizio del nostro mandato – così il vicesindaco e assessore alle Frazioni Nicola Lodi – abbiamo voluto scommettere sulle Frazioni, cercando di valorizzare il territorio, restituire luoghi abbandonati da tempo alla cittadinanza e, soprattutto, cercare di creare una rete tra le associazioni per creare eventi e portare chi è in città nel forese. Non c’è distinzione, per noi, tra centro e frazioni. Non ci sono cittadini di serie A e B, ma un’unica grande comunità che ha bisogno di tornare protagonista del territorio in cui vive".

Federico Di Bisceglie