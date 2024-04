Il Premio Stampa al genetista Barbujiani. Il ricordo di Marco Gardenghi

È alle ultime limature, al perfezionamento dei dettagli il Premio Stampa 2024, iniziativa che torna – dopo una pausa per forza maggiore – e che è in programma sabato alle 12, nella sala consiliare del municipio. Nell’occasione l’associazione presieduta da Antonella Vicenzi consegnerà il riconoscimento dei giornalisti ferraresi a Guido Barbujani, genetista, accademico di Unife e scrittore di successo. Il premio consiste in un’opera del pittore bondenese Gianni Cestari. Va detto che Assostampa Ferrara – che ha ricevuto per l’iniziativa il patrocinio della Regione, del Comune e della Provincia, di Aser e Fnsi – non ha faticato a individuare in Barbujani un Premio Stampa eccellente per l’alto profilo professionale e culturale, che del resto inorgoglisce l’intera città. La giornata, intensa e articolata, si aprirà con un corso di formazione per i giornalisti – perfezionato con l’Ordine dei giornalisti, Fondazione regionale giornalisti, Aser e AsFe – sulle fonti scientifiche e il ruolo della deontologia. Dialogheranno Guido Barbujani, Giovanni Boniolo, filosofo e accademico, Letizia Magnani, giornalista e componente del Consiglio di disciplina dell’Ordine giornalisti regionale. Coordinerà il dibattito il giornalista ferrarese Alberto Lazzarini, vicepresidente Odg Emilia Romagna. Ma ci sarà spazio anche per ricordare il collega Marco Gardenghi, scomparso prematuramente tre mesi fa a soli 69 anni, che ha dedicato buona parte della propria attività professionale al sindacato, ricoprendo instancabilmente ruoli importanti a livello regionale e nazionale. Con noi ci saranno la moglie Vita e la figlia Elisabetta che riceveranno un riconoscimento che vuole essere un gesto di gratitudine e affetto ricordando Marco e la sua attività.

(Nelle foto a sinistra Barbujani, a destra Gardenghi)