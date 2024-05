Il Pride sfila in bicicletta: "No alle discriminazioni"

Domani pomeriggio l’Onda Pride arriva a Ferrara per il primo grande ‘Ferrara pride in bike’, organizzato e promosso dal Comitato Ferrara Pride, rete di associazioni e realtà locali da sempre impegnate nell’affermazione di diritti, delle visibilità, della parità di tutte le persone e tutte le famiglie e contro ogni forma di discriminazione a partire da quelle motivate da orientamento sessuale e identità di genere. La manifestazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso che da anni vede la collaborazione di associazioni e organizzazioni cittadine impegnate nell’affermazione dei diritti non solo delle persone Lgbtqia+ ma di tutte quelle minoranze oppresse, discriminate, emarginate e non accolte.

Ferrara pride in bike ha scelto la bicicletta e tutti i mezzi a ruote (o rotelle) senza motore per sfilare lungo le strade del centro cittadino: una parata ecologica, sostenibile ed accessibile a tutti, anche a persone con mobilità ridotta o famiglie con bambini, o semplicemente a persone che non possono usare la bicicletta o altri mezzi su ruote e rotelle. Sarà infatti previsto un servizio di biciclette-cargo dedicate specificatamente al trasporto di chi ne farà preventivamente richiesta. Il raduno è previsto per le 16 in viale Costituzione, nei pressi del parco Coletta, mentre la partenza vera e propria è fissata per le 17.30. Il corteo, aperto anche a chi vorrà percorrerlo a piedi, seguirà viale Cavour e corso Giovecca fino a piazzale Medaglie d’Oro, toccando corso Martiri della Libertà prima dell’arrivo in piazza Trento e Trieste attorno alle 19.30.

Durante il corteo sono previste performance artistiche e musicali, inoltre nel percorso saranno presenti punti ristoro con acqua gratuita, toilette e zone di defaticamento. L’iniziativa si svolge grazie al patrocinio di ben sette comuni della provincia: oltre a Ferrara, hanno fornito il loro supporto Argenta, Cento, Copparo, Fiscaglia, Lagosanto e Portomaggiore. Diversi gli sponsor coinvolti, su tutti Legacoop e Coop Alleanza 3.0, oltre a numerose associazioni e attività che hanno contribuito alla realizzazione del Pride, che si concluderà in serata con una festa a base di cibo, bevande e dj set.

Jacopo Cavallini