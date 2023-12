Pro loco Renazzo Aps e Pro Loco Tiramola anche quest’anno si sono unite per la Rassegna dei Presepi che sarà attiva fino al 7 gennaio. Si tratta di un tour tra le vie di Renazzo e XII Morelli, alla scoperta delle vetrine e non solo in quanto ad aderire sono stati anche il Museo Isa e vari ristoranti, pizzerie, bar e supermercati, artisticamente allestiti a tema natalizio dai fantasiosi commercianti. Ci si può dunque tuffare nell’atmosfera natalizia seguendo la lista delle attività aderenti, pubblicata sulla pagina facebook della Pro loco di Renazzo. Si tratta di 49 attività sparse per Renazzo e 17 aderenti nella frazione di XII Morelli. Fino al 6 gennaio, inoltre, a Renazzo all’ Oratorio Madonna del Carmine in piazza Lamborghini vi è anche la Mostra dei presepi.