Il viaggio in una stanza Il film di Elisabetta Sgarbi

Librandosi, la rassegna letteraria giunta quest’anno alla 15esima edizione, si conclude domani, con una serata speciale per due motivi. Prima di tutto perché questa volta il protagonista non sarà un libro, bensì un film e il secondo motivo perché autrice e regista di questo film è Elisabetta Sgarbi, editrice della Nave di Teso, una delle più affermate case editrici italiane. Il film, che sarà proiettato alle 21.30 nel giardino della Casa Museo Remo Brindisi a Spina, si intitola ‘Viaggio intorno alla mia stanza’. Un piccolo capolavoro (dura soltanto 42 minuti) per la cura delle immagini, per il taglio narrativo e per il protagonista che è uno dei più grandi fotografi a livello internazionale, Nino Migliori, che sarà presente alla proiezione. Dopo l’intervento dell’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio che saluterà gli ospiti, saranno i protagonisti della pellicola – Elisabetta Sgarbi, Nino Migliori, il curatore della colonna sonora Micro Mariani e l’aiuto regista Eugenio Lio – a presentare il film prima della visione da parte del pubblico. Si tratta di una pellicola che è stata già presentata al festival del cinema di Roma, a Parigi ed è stato fra i premiati dei nastri d’argento al Torino Film Festival. Librandosi fa parte del cartellone Comacchio Summer Experience, promosso e sostenuto dal Comune di Comacchio.